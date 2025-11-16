Орбан рассказал, как бы отреагировал на предложение РФ забрать Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру, опубликованном на YouTube-платформе, заявил, что Венгрия не приняла бы предложение России о присоединении Закарпатья, даже если бы такое поступило.