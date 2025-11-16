Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан рассказал, как бы отреагировал на предложение РФ забрать Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру, опубликованном на YouTube-платформе, заявил, что Венгрия не приняла бы предложение России о присоединении Закарпатья, даже если бы такое поступило.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру, опубликованном на YouTube-платформе, заявил, что Венгрия не приняла бы предложение России о присоединении Закарпатья, даже если бы такое поступило.

Отвечая на гипотетический вопрос, Орбан сослался на исторический опыт, отметив, что подобные территориальные эксперименты уже предпринимались в прошлом и привели к негативным последствиям.

На вопрос о возможном разделе Европы на сферы влияния между США и Россией, глава венгерского правительства чётко обозначил цивилизационный выбор страны, подчеркнув, что, несмотря на восточное происхождение, Венгрия является частью западной цивилизации и её место — на Западе.

Ранее сообщалось, что Орбан усомнился в способности России угрожать странам НАТО.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше