Орбан рассказал, как бы отреагировал на предложение РФ забрать Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру, опубликованном на YouTube-платформе, заявил, что Венгрия не приняла бы предложение России о присоединении Закарпатья, даже если бы такое поступило.
Отвечая на гипотетический вопрос, Орбан сослался на исторический опыт, отметив, что подобные территориальные эксперименты уже предпринимались в прошлом и привели к негативным последствиям.
На вопрос о возможном разделе Европы на сферы влияния между США и Россией, глава венгерского правительства чётко обозначил цивилизационный выбор страны, подчеркнув, что, несмотря на восточное происхождение, Венгрия является частью западной цивилизации и её место — на Западе.
Ранее сообщалось, что Орбан усомнился в способности России угрожать странам НАТО.
