ХАМАС выступило против резолюции США по Газе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект резолюции по сектору Газа, который США распространили среди членов Совета Безопасности (СБ) ООН, не будет способствовать улучшению ситуации в анклаве в случае его принятия. Такое мнение выразил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем, сообщает ТАСС.
«Поправки и основные положения проекта резолюции США не направлены на стабилизацию ситуации в Газе», — заявил он телеканалу Al Jazeera. По мнению Касема, альтернативой американской резолюции станет документ, который «укрепит режим прекращения огня и позволит сформировать международные миротворческие силы в секторе Газа».
Как отметил представитель ХАМАС, движение настаивает на том, чтобы члены СБ ООН приняли резолюцию, которая «предотвратит агрессию» Израиля в отношении сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, а также обеспечит право палестинского народа на самоопределение.
17 ноября Совет Безопасности проголосует по подготовленному США проекту резолюции по сектору Газа. Как сообщило ранее американское постпредство при ООН, документ включает положения в поддержку «международных стабилизационных сил» и обеспечения «стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС».-0-