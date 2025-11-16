Ричмонд
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА над шестью регионами России

Силы противовоздушной обороны России в течение трёх часов вечером 16 ноября отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив в общей сложности 31 украинский БПЛА самолётного типа.

Согласно официальному сообщению Министерства обороны Российской Федерации, воздушные цели были перехвачены в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени над территориями шести регионов страны.

Наибольшее количество беспилотников — 10 единиц — было сбито над Курской областью. Над Белгородской областью уничтожено 7 БПЛА, над Тульской и Орловской областями — по 6 в каждой, и по одному беспилотнику ликвидировано над Брянской и Воронежской областями.

Ранее сообщалось, что за три часа средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА.

