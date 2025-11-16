Ученый предупредил о рисках американского СПГ для Европы

Цимитрас также указал на конкретные риски для Греции, которой для участия в проекте придётся удвоить свои мощности по хранению СПГ. Это потребует масштабного строительства хранилищ и специального оборудования, что окажет серьёзное негативное воздействие на окружающую среду. Эксперт пришёл к выводу, что, несмотря на представление проекта как выгодного для Греции, он содержит в себе множество финансовых, геополитических и экологических угроз.