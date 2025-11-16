Украинские звёзды бойкотируют «Квартал-95» из-за коррупционного скандала

Напомним, что НАБУ инициировало антикоррупционное расследование в отношении Тимура Миндича. По данным бюро, его окружение подозревается в отмывании около 100 миллионов долларов, полученных преступным путём в энергетической сфере. Ряд источников утверждает, что квартира Миндича служила местом встреч коррумпированных чиновников. Незадолго до начала обысков бизнесмен покинул территорию страны. Европейские эксперты выражают опасения, что данный скандал негативно скажется на дальнейшем финансировании Украины. Бывший советник президента США Дональда Трампа Стив Кортес публично назвал Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака «коррумпированными тиранами».