Орбан считает, что у России не хватит сил напасть на ЕС

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан счел «смехотворными» заявления о возможном нападении России на Евросоюз. Он подчеркнул, что военные мощности всех европейских стран намного превосходят российские. В то же время он призвал Брюссель наращивать собственную мощь, что укрепит позиции на переговорах с Москвой, и «иметь силу, чтобы они признали нас». Украинский конфликт может завершиться уже в скором времени, хотя европейские чиновники «не хотели бы мира прямо сейчас», уверен политик.