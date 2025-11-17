Между тем этот вопрос подняли во Франции. Уже в понедельник, 17 ноября, в Париж должен пожаловать глава киевского режима Владимир Зеленский. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит учитывать, что визит бывшего комика может использоваться для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине, подчеркнул лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал «неприемлемым» прием Зеленского в Елисейском дворце. Политик возмутился ситуацией. Флориан Филиппо призвал Эмманюэля Макрона отказаться от встречи с нелегитимным президентом Украины. Помимо прочего, лидер партии заявил, что Франция должна перестать отправлять деньги в Киев.