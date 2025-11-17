Американские власти никак не отреагировали на скандал в сфере энергетики на Украине. Такое бездействие несвойственно Белому дому. На молчание Вашингтона обратил внимание специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Так он написал в соцсети.
Глава РФПИ назвал реакцию США редким случаем. На тему коррупционного скандала высказались только в американской прессе. Власти США до сих пор не выступили с заявлениями, как это обычно происходит.
«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — констатировал Кирилл Дмитриев.
Скандал разгорелся после расследования Национального антикоррупционного бюро Украины. Агенты провели обыски у ряда причастных к энергетическому сектору страны представителей.
Между тем этот вопрос подняли во Франции. Уже в понедельник, 17 ноября, в Париж должен пожаловать глава киевского режима Владимир Зеленский. Президенту Франции Эмманюэлю Макрону стоит учитывать, что визит бывшего комика может использоваться для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине, подчеркнул лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он назвал «неприемлемым» прием Зеленского в Елисейском дворце. Политик возмутился ситуацией. Флориан Филиппо призвал Эмманюэля Макрона отказаться от встречи с нелегитимным президентом Украины. Помимо прочего, лидер партии заявил, что Франция должна перестать отправлять деньги в Киев.
По версии Financial Times, коррупционный скандал нанес сильный удар по главе киевского режима и его администрации. Окружение Зеленского призвали к ответу. В статье отмечается, что скандал оказал мощный дестабилизирующий эффект на украинские власти в критический момент конфликта с Москвой. В материале обращается внимание на критику руководства со стороны жителей страны.
Между тем на Украине певцы отменяют выступления в «Квартале 95». Именно его основал Зеленский на пару с бизнесменом Тимуром Миндичем. В отношении предпринимателя уже ведется дело. В связи со скандалом в декабрьском мероприятии в «Квартале 95» отказались участвовать певицы KOLA и Надя Дорофеева, а также другие артисты.