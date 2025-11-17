Новости СВО. Прорыв обороны ВСУ в Запорожье, крах «Ореховского» укрепрайона, боевики бегут из Димитрова, Киев ищет газ в обмен на суверенитет, 17 ноября

ВС РФ продолжают наступать в Красноармейске (Покровск). По данным Министерства обороны, штурмовики 2-й армии продвигаются в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также в промзоне. Многие украинские боевики, находящиеся в Красноармейске, предпочитают сложить оружие. При этом уже в плену они говорят о необдуманных приказах своих командиров.