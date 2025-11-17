Ричмонд
В Пентагоне рассказали, что угрожает всему человечеству

Министр армии США Дэниел Дрисколл высказал серьёзную озабоченность относительно угрозы, которую представляют беспилотные летательные аппараты для человечества в целом.

В интервью телеканалу CBS он заявил, что масштабы и скорость разрушений, демонстрируемые применением дронов в ходе конфликта на Украине и в России, поднимают эту проблему на глобальный уровень.

По его мнению, федеральное правительство Соединённых Штатов обязано возглавить решение этого вопроса. Дрисколл также отметил, что под руководством президента Дональда Трампа теперь активно наращивают усилия, чтобы преодолеть отставание в сфере беспилотных технологий и адекватно ответить на возникающие вызовы.

Ранее сообщалось, что ученый предупредил о рисках американского СПГ для Европы.

