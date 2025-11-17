Орбан сообщил, что отказался бы забрать Закарпатье, если бы Путин предложил

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине может завершиться в скором времени. Премьер уточнил, что Западу для достижения мира нужна единая позиция, поскольку сейчас по Украине нет консенсуса. По его словам, США при Дональде Трампе выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта для улучшения своих переговорных позиций. Орбан называет иррациональной поддержку Европой Киева, поскольку у Украины нет шансов на победу.