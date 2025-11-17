США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

«С дронами мы поступим иным образом, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12−14 млн дронов. И мы как страна должны будем получить поддержку частного сектора», — заявил он. По словам Дрисколла, Сухопутные войска США намерены «производить (компоненты для дронов. — Прим. БЕЛТА) на своей базе, а предприятия частного сектора будут их закупать».