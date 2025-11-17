Ричмонд
США рассчитывают в короткие сроки обогнать Китай в производстве дронов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассчитывают, что им в короткие сроки удастся обогнать Китай по темпам производства беспилотников. Такую позицию изложил в эфире телеканала CBS министр Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл, сообщает ТАСС.

Ведущая попросила его прокомментировать планы руководства США в течение ближайших двух-трех лет закупить в интересах Пентагона миллион беспилотников, а также вопрос о конкуренции с Китаем на этом поприще. По словам Дрисколла, США в последние десятилетия придерживались «ошибочного подхода», который сводился к тому, что производством вооружений занимались либо частные компании, либо предприятия американского ВПК.

«С дронами мы поступим иным образом, потому что, если взглянуть на Украину, они производят 4 млн беспилотников в год, а Китай, я думаю, производит ежегодно 12−14 млн дронов. И мы как страна должны будем получить поддержку частного сектора», — заявил он. По словам Дрисколла, Сухопутные войска США намерены «производить (компоненты для дронов. — Прим. БЕЛТА) на своей базе, а предприятия частного сектора будут их закупать».

«Так что мы будем производить дроны, наши частные партнеры будут производить дроны, и мы догоним и обгоним Китай невероятно быстро», — утверждал он. -0-