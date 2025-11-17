Ричмонд
Ударная группа ВМС США вошла в Карибское море

В Карибское море прибыла ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем USS Gerald R. Ford (CVN 78).

Согласно официальному сообщению американских ВМС, корабельная группа прошла через пролив Анегада и начала развертывание в регионе. Авианосец, являющийся крупнейшим в мире, имеет на борту экипаж численностью около 4000 человек и несет десятки тактических самолетов.

Решение о направлении авианосной группы в зону ответственности Южного командования США в Центральной и Южной Америке было принято в конце октября министром обороны Питом Хегсетом.

