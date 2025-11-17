В США подорожало топливо из-за санкций против России

Особенно показательной, по данным Bloomberg, является динамика цен в США с января 2025 года. Несмотря на 20-процентное падение мировых цен на нефть, стоимость барреля дизельного топлива в стране за 10 месяцев выросла со 150 до 160 долларов. Цены на бензин при этом остаются стабильно высокими, демонстрируя разрыв с общей ценовой конъюнктурой на нефтяном рынке.