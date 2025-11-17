Ричмонд
В США подорожало топливо из-за санкций против России

Американское издание Bloomberg сообщает о значительном подорожании топлива в США, связывая эту тенденцию с комплексом факторов, включая санкции против российских нефтеперерабатывающих заводов и удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре.

Согласно анализу агентства, эти события, наряду с перебоями в работе ключевых НПЗ в Азии и Африке, а также частыми закрытиями заводов в Европе и США, привели к исчезновению с мирового рынка миллионов баррелей дизельного топлива и бензина, что создало дефицит и вызвало рост цен.

Особенно показательной, по данным Bloomberg, является динамика цен в США с января 2025 года. Несмотря на 20-процентное падение мировых цен на нефть, стоимость барреля дизельного топлива в стране за 10 месяцев выросла со 150 до 160 долларов. Цены на бензин при этом остаются стабильно высокими, демонстрируя разрыв с общей ценовой конъюнктурой на нефтяном рынке.

