Пентагон заявил о планах превзойти Китай в производстве дронов

«Мы будем инвестировать в такие вещи, как датчики, бесщеточные двигатели, печатные платы и многие другие компоненты, которые сейчас сложно приобрести частному сектору. Армия США будет производить всё это на наших базах и предоставит частному сектору возможность закупать у нас. Таким образом, мы будем производить беспилотники. Наши частные партнёры будут производить беспилотники, и мы невероятно быстро догоним и перегоним китайцев», — подчеркнул Дрисколл.