Пентагон заявил о планах превзойти Китай в производстве дронов

США намерены в кратчайшие сроки догнать и превзойти Китай в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Для достижения этой цели Вашингтон планирует активно стимулировать частный сектор в данной области. Об этом сообщил министр армии США Дэниел Дрисколл в интервью телеканалу CBS.

В частности, он отметил, что армия США будет производить ключевые компоненты для БПЛА на своих базах и предоставлять их частным компаниям для закупки.

«Мы будем инвестировать в такие вещи, как датчики, бесщеточные двигатели, печатные платы и многие другие компоненты, которые сейчас сложно приобрести частному сектору. Армия США будет производить всё это на наших базах и предоставит частному сектору возможность закупать у нас. Таким образом, мы будем производить беспилотники. Наши частные партнёры будут производить беспилотники, и мы невероятно быстро догоним и перегоним китайцев», — подчеркнул Дрисколл.

Ранее сенатор Роджер Уикер заявлял, что Соединённые Штаты отстают от России и Китая в скорости модернизации ядерного арсенала. По его словам, в то время как РФ и КНР активно наращивают ядерный потенциал, американские программы обновления отстают от графика. Уикер подчеркнул необходимость ускорения процесса модернизации.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше