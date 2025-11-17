Белорусская таможня заявила о готовности к открытию КПП на границе с Польшей

Таможенные органы Республики Беларусь полностью готовы к возобновлению движения в двух пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой и откроются в ночь на 17 ноября. Это следует из заявления государственного таможенного комитета Белоруссии.