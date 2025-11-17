Министр армии США Дрисколл назвал беспилотники угрозой для жизни человечества

Беспилотные аппараты представляют собой глобальную угрозу существованию человечества. Такое мнение высказал министр армии США Дэниел Дрисколл.
Чиновник Пентагона заявил, что пришёл к такому выводу, исходя из скорости и масштабов разрушений в зоне украинского конфликта.
«Это угроза всей жизни человечества», — сказал министр, подчеркнув, что перед США стоит задача ликвидировать отставание страны в области беспилотных технологий.
Напомним, ещё летом президент США Дональд Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников.
Ранее министр Дрисколл информировал, что армия США хочет закупить миллион беспилотников в течение двух-трех лет.