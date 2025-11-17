Ричмонд
+18°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр армии США Дрисколл назвал беспилотники угрозой для жизни человечества

В Пентагоне решили ликвидировать отставание США в беспилотных технологиях.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотные аппараты представляют собой глобальную угрозу существованию человечества. Такое мнение высказал министр армии США Дэниел Дрисколл.

Чиновник Пентагона заявил, что пришёл к такому выводу, исходя из скорости и масштабов разрушений в зоне украинского конфликта.

«Это угроза всей жизни человечества», — сказал министр, подчеркнув, что перед США стоит задача ликвидировать отставание страны в области беспилотных технологий.

Напомним, ещё летом президент США Дональд Трамп подписал указ о наращивании производства беспилотников.

Почему активное применение беспилотников в украинском конфликте вызывает серьезные опасения у Вооруженных сил США, читайте здесь на KP.RU.

Ранее министр Дрисколл информировал, что армия США хочет закупить миллион беспилотников в течение двух-трех лет.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше