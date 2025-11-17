ВМС США ликвидировали судно, на борту которого находились три человека

Вооруженные силы США сообщили о проведении очередной силовой операции по борьбе с наркоторговлей в восточной части Тихого океана.
Согласно заявлению Южного командования ВС США (USSOUTHCOM), 15 ноября по указанию министра обороны Пита Хегсета объединённая оперативная группа «Южное копьё» нанесла «летальный кинетический удар» по судну, принадлежащему террористической организации.
В ведомстве утверждают, что разведданные подтвердили участие судна в незаконной транспортировке наркотиков. В результате удара, как сообщается, были ликвидированы три человека, находившиеся на борту судна-контрабандиста.
Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США вошла в Карибское море.
