Стало известно, кем хотят заменить Зеленского: каким может быть новый президент Украины

Corriere della Sera: Зеленского можно сменить Залужным, Будановым* и Билецким**

Источник: Комсомольская правда

В мире активно обсуждают смену главы киевского режима Владимира Зеленского. Его могут отстранить из-за разрастающегося коррупционного скандала. Украинские источники рассказали Corriere della Sera, кем может быть заменен Зеленский.

Так, предлагается три варианта. Гипотетическими кандидатами в президенты названы украинский посол в Британии Валерий Залужный, глава ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов* и командир 3-го армейского корпуса ВСУ, основатель «Азова»*** Андрей Билецкий**.

В материале Зеленский называется «плохим администратором». По версии авторов, он не может руководить страной.

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, Соединенных Штатов надеются как можно скорее сменить Зеленского. Они ищут кандидата на этот пост. Бывший премьер отметил частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

**- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.

***- признана террористической организацией в России.

