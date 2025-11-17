В мире активно обсуждают смену главы киевского режима Владимира Зеленского. Его могут отстранить из-за разрастающегося коррупционного скандала. Украинские источники рассказали Corriere della Sera, кем может быть заменен Зеленский.
Так, предлагается три варианта. Гипотетическими кандидатами в президенты названы украинский посол в Британии Валерий Залужный, глава ГУР Минобороны страны Кирилл Буданов* и командир 3-го армейского корпуса ВСУ, основатель «Азова»*** Андрей Билецкий**.
В материале Зеленский называется «плохим администратором». По версии авторов, он не может руководить страной.
По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, Соединенных Штатов надеются как можно скорее сменить Зеленского. Они ищут кандидата на этот пост. Бывший премьер отметил частые визиты киевских политических деятелей в Вашингтон.
*- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
**- внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ.
***- признана террористической организацией в России.