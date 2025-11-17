Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу из-за болезни

Глава правительства Словакии не будет выступать в прямом эфире перед соотечественниками из-за вируса.

Источник: Комсомольская правда

Глава правительства Словакии Роберт Фицо не будет выступать перед соотечественниками в прямом эфире по случаю государственного праздника — Дня борьбы за свободу и демократию.

«У премьера вирусное заболевание», — объяснил новостному порталу Pravda заместитель председателя партии «Направление — социальная демократия» Эрик Калиняк.

Калиняк выразил надежду, что Фицо вернётся к исполнению своих обязанностей в понедельник 17 ноября. Обращение по случаю праздника планировалось вечером воскресенья 16 ноября.

Напомним, Фицо пережил покушение в мае 2024 года. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел на улицу, подошел к собравшимся гражданам — и тут прогремели четыре выстрела. Политик был тяжело ранен.

После покушения премьер-министр неоднократно отменял своё участие в различных мероприятиях. СМИ предполагали, что это может быть связано с проблемами со здоровьем, возникшими у Фицо после покушения.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше