Фицо отменил обращение ко Дню борьбы за свободу из-за болезни

Глава правительства Словакии Роберт Фицо не будет выступать перед соотечественниками в прямом эфире по случаю государственного праздника — Дня борьбы за свободу и демократию.
«У премьера вирусное заболевание», — объяснил новостному порталу Pravda заместитель председателя партии «Направление — социальная демократия» Эрик Калиняк.
Калиняк выразил надежду, что Фицо вернётся к исполнению своих обязанностей в понедельник 17 ноября. Обращение по случаю праздника планировалось вечером воскресенья 16 ноября.
Напомним, Фицо пережил покушение в мае 2024 года. После выездного заседания правительства в городе Гандлова премьер вышел на улицу, подошел к собравшимся гражданам — и тут прогремели четыре выстрела. Политик был тяжело ранен.
После покушения премьер-министр неоднократно отменял своё участие в различных мероприятиях. СМИ предполагали, что это может быть связано с проблемами со здоровьем, возникшими у Фицо после покушения.