В Раде заявили о катастрофическом падении поддержки Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк заявил о катастрофическом падении рейтинга президента Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала.

В эфире своего YouTube-канала парламентарий сообщил, что, согласно закрытым социологическим опросам, уровень одобрения главы государства опустился ниже 20%. По словам Железняка, только за последнюю неделю рейтинг Зеленского сократился как минимум на 40%.

Депутат также утверждает, что опросы демонстрируют готовность избирателей рассмотреть практически любую альтернативу нынешнему президенту, охарактеризовав цифры поддержки как «смешные».

Ранее сообщалось, что в Британии сделали тяжелое заявление о судьбе Украины.

