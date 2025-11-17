СМИ рассказали, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский перед визитом во Францию находится под давлением из-за необходимости доказать своим союзникам намерение бороться с коррупцией, пишет газета Guardian.
«Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией, что является ключевым условием для вступления Украины в ЕС», — говорится в материале.
Глава киевского режима в понедельник прибудет с визитом в Париж, где встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ранее глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро назвал борьбу с коррупцией необходимым условием для продолжения получения помощи со стороны ЕС.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как Тенор, Рокет и Карлсон. По данным Железняка, Карлсон — это Миндич, Тенор — представитель «Энергоатома» Дмитрий Басов, Рокет — советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.