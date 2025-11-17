Экс-президент США Обама рискует оказаться в тюрьме, заявили в России

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о возможной уголовной ответственности бывшего президента США Барака Обамы.
В своем Telegram-канале российский политик сослался на заявление главы национальной разведки США Тулси Габбард о передаче в министерство юстиции данных, которые, по её словам, свидетельствуют о государственной измене со стороны Обамы и его попытке организовать переворот.
Пушков охарактеризовал эти сведения как основание для уголовного преследования и выразил уверенность, что «самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой».
