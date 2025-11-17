Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-президент США Обама рискует оказаться в тюрьме, заявили в России

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о возможной уголовной ответственности бывшего президента США Барака Обамы.

Сенатор Алексей Пушков высказал мнение о возможной уголовной ответственности бывшего президента США Барака Обамы.

В своем Telegram-канале российский политик сослался на заявление главы национальной разведки США Тулси Габбард о передаче в министерство юстиции данных, которые, по её словам, свидетельствуют о государственной измене со стороны Обамы и его попытке организовать переворот.

Пушков охарактеризовал эти сведения как основание для уголовного преследования и выразил уверенность, что «самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой».

Ранее в Раде заявили о катастрофическом падении поддержки Зеленского.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Барак Обама: биография, семья и карьера первого темнокожего президента США
Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
Читать дальше