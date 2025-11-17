Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Швейцария добилась снижения пошлин от США благодаря подаркам Трампу

Снижение пошлин было достигнуто после положительной реакции администрации президента США Дональда Трампа на подарки от швейцарской делегации. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на информированные источники.

Источник: Life.ru

Когда переговоры между лидерами США и Швейцарии зашли в тупик, швейцарская сторона сменила тактику. Зная о симпатии республиканца к титанам промышленности, они направили в Белый дом делегацию бизнес-лидеров. Их подарок сумел превзойти даже предыдущий фаворит американского лидера — презент от Apple.

Как ранее сообщало издание Blick, швейцарские бизнесмены вручили Дональду Трампу часы Rolex и именной золотой слиток во время встречи, на которой обсуждалось снижение пошлин.

В ходе визита в Вашингтон министр экономики Швейцарии Ги Пармелен объявил о достижении договорённости со США о снижении пошлин на швейцарский экспорт с 39% до 15%. Взамен Швейцария обязалась обеспечить инвестиции в американскую экономику через частные компании на сумму 200 миллиардов долларов в ближайшие годы.

Ранее швейцарские часы, традиционно считающиеся предметом роскоши, переживали трудные времена на экспортных рынках из-за политики Дональда Трампа. Так, в сентябре 2025 года объём внешних поставок этой продукции сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,5 миллиарда долларов. Ключевым фактором, обусловившим такое снижение, стали американские пошлины, введённые на товары из Швейцарии. Эффект от этих мер оказался настолько существенным, что падение экспорта в США на 55% полностью компенсировало рост на всех прочих рынках.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше