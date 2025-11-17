Швейцария добилась снижения пошлин от США благодаря подаркам Трампу

Ранее швейцарские часы, традиционно считающиеся предметом роскоши, переживали трудные времена на экспортных рынках из-за политики Дональда Трампа. Так, в сентябре 2025 года объём внешних поставок этой продукции сократился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составив 2,5 миллиарда долларов. Ключевым фактором, обусловившим такое снижение, стали американские пошлины, введённые на товары из Швейцарии. Эффект от этих мер оказался настолько существенным, что падение экспорта в США на 55% полностью компенсировало рост на всех прочих рынках.