При контактах с Москвой Британия вышла за рамки

Попытка правительства Великобритании создать неформальный канал связи с Россией оказалась безрезультатной. Как сообщает «Взгляд», российская сторона, хотя и подтвердила факт общения, констатировала отсутствие содержательного диалога.

Источник: Life.ru

Переговоры состоялись между советником британского правительства по национальной безопасности Джонатаном Пауэллом и помощником российского лидера Юрием Ушаковым. Этот шаг вызвал обеспокоенность европейских союзников Великобритании, которые опасаются возможности сепаратных договорённостей.

«В ходе этого контакта было острое желание собеседника рассказать о позиции европейцев и был дефицит намерений и желаний послушать нашу позицию. В условиях невозможности провести обмен мнениями взаимно диалог не получился», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В российских политических кругах указали на историческую ответственность Великобритании за ряд международных преступлений. Со своей стороны, британцы, по данным источника, ограничились изложением собственной позиции, не продемонстрировав готовности к полноценному двустороннему обсуждению.

Ранее Япония угрожала России новыми шагами ради «прочного мира на Украине». Япония готова принимать в отношении России те меры, которые будут соответствовать национальным интересам Токио и помогут завершению украинского конфликта. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара. При этом Кихара не стал комментировать ситуацию с проектом «Сахалин-2», в отношении которого Британия хочет ввести ограничения и усложнить поставки российского СПГ. При этом известно, что долю в «Сахалине-2» имеют японские Mitsui и Mitsubishi.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

