При контактах с Москвой Британия вышла за рамки

Ранее Япония угрожала России новыми шагами ради «прочного мира на Украине». Япония готова принимать в отношении России те меры, которые будут соответствовать национальным интересам Токио и помогут завершению украинского конфликта. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара. При этом Кихара не стал комментировать ситуацию с проектом «Сахалин-2», в отношении которого Британия хочет ввести ограничения и усложнить поставки российского СПГ. При этом известно, что долю в «Сахалине-2» имеют японские Mitsui и Mitsubishi.