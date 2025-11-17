США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

Ранее американские военные атаковали судно в Карибском море, которое, по предварительной информации, перевозило наркотические вещества. Это был первый случай в регионе, когда после удара по подобному судну остались выжившие. Детали проведенной операции, включая данные о типе судна и порте его отправления, не были раскрыты. Судьба уцелевших членов экипажа также осталась неизвестной.