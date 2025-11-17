Ричмонд
США заявили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане

В восточной части Тихого океана американские военные нанесли авиаудар по судну, предположительно, перевозившему наркотические вещества. Об этом сообщило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM). В ведомстве заявили, что операция была проведена по распоряжению министра обороны Пита Хегсета.

Источник: Life.ru

«Пятнадцатого ноября по указанию министра войны Пита Хегсета объединённая оперативная группа “Южное копьё” нанесла кинетический удар по судну, принадлежащему террористической организации. Разведка подтвердила, что судно участвовало в незаконной контрабанде наркотиков», — говорится в официальном заявлении.

По информации USSOUTHCOM, в результате удара были уничтожены три человека, находившиеся на борту судна, которое подозревается в перевозке наркотиков.

Ранее американские военные атаковали судно в Карибском море, которое, по предварительной информации, перевозило наркотические вещества. Это был первый случай в регионе, когда после удара по подобному судну остались выжившие. Детали проведенной операции, включая данные о типе судна и порте его отправления, не были раскрыты. Судьба уцелевших членов экипажа также осталась неизвестной.

