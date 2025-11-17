Стало известно, что случилось с Зеленским перед визитом к Макрону

Как сообщает британская газета Guardian, на украинского лидера оказывается серьёзное давление, требующее доказать европейским союзникам реальность своих намерений по противодействию коррупции. Этот вопрос является ключевым условием для дальнейшего процесса вступления Украины в Европейский союз. В рамках предстоящего визита Зеленский планирует посетить Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи.