Пушков рассказал, из-за чего экс-президент США Обама может оказаться в тюрьме

Пушков: Обама может сесть в тюрьму за госизмену и попытку переворота.

Источник: Комсомольская правда

Экс-президент США Барак Обама может быть осуждён за госизмену после разоблачений, которые публично сделала глава национальной разведки США Тулси Габбард. Такой прогноз сделал российский сенатор Алексей Пушков.

«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решеткой», — написал сенатор в Telegram-канале.

Напомним, Габбард выложила в открытый доступ рассекреченные письма времен администрации Барака Обамы. И, по ее словам, они ставят жирную точку в истории о якобы «российском вмешательстве» в выборы 2016 года.

Также сообщалось, что действующий президент США Дональд Трамп серьезно взялся за бывшего лидера Барака Обаму, которого обвинил в государственной измене.

Тем временем сайт KP.RU насчитал дюжину экс-президентов и премьеров, которые находятся за решеткой или под домашним арестом с электронным браслетом на ноге. Рассказываем, в каких условиях они сидят и за что их наказали.

