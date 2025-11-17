Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны

Politico: Белый дом рассматривает сценарий отъезда Мадуро в третьи страны.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Белый дом, в случае успеха своих попыток сместить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, рассматривает вариант его безопасного выезда в другую страну, сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние источники.

«Предоставление Мадуро и его доверенным лицам безопасного прохода в другую страну — это одна из идей, которые рассматривают помощники президента Дональда Трампа, обсуждая дальнейшие действия в отношении Венесуэлы в случае успешного свержения действующего лидера», — сообщает издание.

Чиновники Белого дома считают, что Мадуро стоит рассмотреть вариант с переездом в Турцию, если только он не согласится поехать в Россию, Азербайджан или, возможно, на Кубу.

Как отмечает издание со ссылкой на одного из американских чиновников, также рассматривается возможность ареста Мадуро и его последующего предания суду в США.

По словам источников, несмотря на то, что представители администрации президента США Дональда Трампа поддерживают контакты с венесуэльской оппозицией, они не вовлекают ее в серьезные обсуждения о будущем страны. На вопрос о том, насколько детально разработан план, представитель администрации лишь сказал, что «есть концепция плана».

Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре Трамп выразил мнение, что дни Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.

Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше