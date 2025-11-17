Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран — партнеров РФ

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает продвигаемый членами американского Конгресса законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении сотрудничающих с Россией стран, и допустил, что в список будет включен Иран.
«Я слышал об этом, и меня это устраивает, — сказал американский лидер журналистам в ответ на соответствующий вопрос перед вылетом из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон. — Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран».
