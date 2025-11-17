Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госсекретарь США Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем

Госсекретарь США Марко Рубио обвинил президента Венесуэлы Николаса Мадуро в руководстве наркокартелем «Лос Солес» и заявил, что Госдепартамент намерен признать группировку иностранной террористической организацией.

Источник: Reuters

Об этом он написал 16 ноября в социальной сети X.

По словам Рубио, картель подкупил государственные институты Венесуэлы и несет ответственность за «террористическое насилие».

«Нелегитимный Мадуро является главой картеля “Лос Солес”, который госдеп США намерен признать иностранной террористической организацией», — написал Рубио в соцсети.

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в рамках разработанных администрацией президента США Дональда Трампа сценариев военных действий против Венесуэлы рассматривались три ключевых варианта. Первый предусматривал авиаудары по военным объектам для ослабления поддержки Мадуро, второй — введение сил специального назначения, включая подразделения «Дельта» и «морские котики», для захвата или устранения венесуэльского лидера. Третий вариант включал привлечение контртеррористических сил США с целью контроля над аэродромами и нефтяными месторождениями страны.

Согласно источникам NYT, за более агрессивные подходы выступали сам Рубио и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер, которые настаивали на отставке Мадуро.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше