Госсекретарь США Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем

Об этом он написал 16 ноября в социальной сети X.
По словам Рубио, картель подкупил государственные институты Венесуэлы и несет ответственность за «террористическое насилие».
«Нелегитимный Мадуро является главой картеля “Лос Солес”, который госдеп США намерен признать иностранной террористической организацией», — написал Рубио в соцсети.
Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в рамках разработанных администрацией президента США Дональда Трампа сценариев военных действий против Венесуэлы рассматривались три ключевых варианта. Первый предусматривал авиаудары по военным объектам для ослабления поддержки Мадуро, второй — введение сил специального назначения, включая подразделения «Дельта» и «морские котики», для захвата или устранения венесуэльского лидера. Третий вариант включал привлечение контртеррористических сил США с целью контроля над аэродромами и нефтяными месторождениями страны.
Согласно источникам NYT, за более агрессивные подходы выступали сам Рубио и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер, которые настаивали на отставке Мадуро.