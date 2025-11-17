Госсекретарь США Рубио обвинил Мадуро в руководстве наркокартелем

Ранее, 4 ноября, сообщалось, что в рамках разработанных администрацией президента США Дональда Трампа сценариев военных действий против Венесуэлы рассматривались три ключевых варианта. Первый предусматривал авиаудары по военным объектам для ослабления поддержки Мадуро, второй — введение сил специального назначения, включая подразделения «Дельта» и «морские котики», для захвата или устранения венесуэльского лидера. Третий вариант включал привлечение контртеррористических сил США с целью контроля над аэродромами и нефтяными месторождениями страны.