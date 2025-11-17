Польша возобновила работу двух пропускных пунктов на границе с Белоруссией

До этого таможенные органы Республики Беларусь заявили, что полностью готовы к возобновлению движения в двух пунктах пропуска на границе с Польшей, которые ранее были закрыты Варшавой. На польско-белорусской границы из-за решений Варшавы работал только один пропускной пункт для грузового транспорта («Козловичи»/ «Кукурыки») и один — для легкового («Брест»/ «Тересполь»).