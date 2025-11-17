Трамп допустил переговоры с Мадуро

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро», — цитирует его РИА Новости.
Также Трамп сказал, что власти Венесуэлы хотят вести переговоры с Вашингтоном.
Ранее ударная группа Соединённых Штатов во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне эскалации.
