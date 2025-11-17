Ричмонд
Трамп допустил переговоры с Мадуро

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что его страна может провести переговоры с венесуэльским президентом Николосом Мадуро.

Источник: Reuters

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро», — цитирует его РИА Новости.

Также Трамп сказал, что власти Венесуэлы хотят вести переговоры с Вашингтоном.

Ранее ударная группа Соединённых Штатов во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford вошла в Карибское море на фоне эскалации.

