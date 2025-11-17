Европу предупредили о слишком большой плате за сделку Греции и Украины: к чему приведут поставки СПГ

Сделка Украины с Грецией по поставкам СПГ из США будет дорого стоить Европе. Причина в том, что американский газ для ЕС станет очень затратным удовольствием. Об этом заявил директор центра Института исследований мира в Осло Гарри Цимитрас в беседе с Politico.