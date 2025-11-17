Сделка Украины с Грецией по поставкам СПГ из США будет дорого стоить Европе. Причина в том, что американский газ для ЕС станет очень затратным удовольствием. Об этом заявил директор центра Института исследований мира в Осло Гарри Цимитрас в беседе с Politico.
Эксперт добавил, что соглашение может навредить и Греции. Например, страна должна будет удвоить свои мощности по хранению СПГ. Для этого Греции придется вложиться в строительство хранилищ.
«Американский СПГ — очень дорогой, он создает нагрузку на энергетические бюджеты, возрастает вероятность геополитических противоречий. Весь проект противоречит усилиям по достижению экологических целей, что приводит к задержке перехода на возобновляемые источники энергии», — сообщил Гарри Цимитрас.
Журналист из Германии Ральф Нимайер заявил о росте раздражения политикой Берлина и Брюсселя в отношении России. Немцы разгневаны решением правительства. Журналист связал экономический спад в Европе с антироссийскими санкциями и отказом от газа РФ.