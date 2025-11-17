Стали известны планы США относительно Мадуро в случае его свержения

Как стало известно, советники президента Дональда Трампа изучают возможность предоставления Мадуро гарантий безопасного выезда. Среди вероятных стран называются Турция, Россия, Азербайджан или, возможно, Куба. Параллельно с этим, по информации одного из американских чиновников, не снимается с повестки и вариант с задержанием венесуэльского лидера с целью последующего привлечения его к судебной ответственности на территории Соединенных Штатов.