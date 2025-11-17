Стали известны планы США относительно Мадуро в случае его свержения

По сведениям издания Politico, ссылающегося на внутренние источники, администрация США рассматривает различные сценарии развития событий в Венесуэле в случае успешного отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро. Сообщается, что одним из обсуждаемых вариантов является организация безопасного выезда Мадуро и его приближенных в третью страну.
Как стало известно, советники президента Дональда Трампа изучают возможность предоставления Мадуро гарантий безопасного выезда. Среди вероятных стран называются Турция, Россия, Азербайджан или, возможно, Куба. Параллельно с этим, по информации одного из американских чиновников, не снимается с повестки и вариант с задержанием венесуэльского лидера с целью последующего привлечения его к судебной ответственности на территории Соединенных Штатов.
Издание также отмечает, что, несмотря на поддерживаемые контакты с венесуэльской оппозицией, представители администрации США не вовлекают ее в обсуждение будущего страны. На вопрос о степени проработанности плана представитель администрации ограничился комментарием, что на данный момент существует лишь «концепция плана».
Ранее сообщалось, что ударная группа ВМС США вошла в Карибское море.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.