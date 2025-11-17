Расследование, проводимое Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), выгодно властям ЕС и Международному валютному фонду (МВФ), которые с его помощью хотят перестать выделять деньги киевскому режиму, заявил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком.
«После антикоррупционного расследования НАБУ и побега одного из партнёров Зеленского в Израиль МВФ и ЕС используют расследование НАБУ, чтобы больше не отправлять деньги на Украину. Это конец», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Предприниматель также связал это решение с заявлением находящейся в Бельгии компании Euroclear, которая предупредила, что подаст в суд на Евросоюз в случае изъятия замороженных российских активов.
Напомним, 6 ноября газета Politico написала, что существует вероятность того, что ЕС не успеет предоставить Украине кредит в $140 евро из-за дискуссий по использованию средств РФ. Главным препятствием стала позиция Бельгии, которая не поддержала эту идею.
Ранее геополитический аналитик из Болгарии Анастасия Гешева предположила, что коррупционный скандал на Украине мог организовать президент США Дональд Трамп. По её мнению, целью указанных событий является свержение Владимира Зеленского.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.