Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стали известны детали плана США по замене Зеленского

По утверждению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Соединенные Штаты Америки ведут активный поиск преемника для действующего президента Владимира Зеленского.

По утверждению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Соединенные Штаты Америки ведут активный поиск преемника для действующего президента Владимира Зеленского. Как сообщается в его Telegram-канале, Вашингтон на протяжении последних шести месяцев организует встречи с представителями киевского политического истеблишмента, оценивая их потенциал и формируя образ будущего лидера, способного занять руководящий пост.

Азаров связывает недавний громкий коррупционный скандал на Украине с этими процессами, полагая, что иначе Национальное антикоррупционное бюро не обладало бы достаточной свободой для подобных действий.

Он отмечает, что в случае отставки Зеленского обязанности президента должен будет взять на себя глава Верховной Рады Стефанчук, который, по его мнению, не представляет собой существенного изменения курса. При этом, в соответствии с Конституцией, в течение двух месяцев должны быть объявлены новые выборы.

Экс-премьер также выразил мнение, что в текущей политической ситуации в стране отсутствуют силы, способные проводить самостоятельную и позитивную для Украины политику. Будущее государства, по его оценке, будет полностью определяться внешним управлением со стороны США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает давление из-за коррупции перед визитом к Макрону.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.