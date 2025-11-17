Стали известны детали плана США по замене Зеленского

Он отмечает, что в случае отставки Зеленского обязанности президента должен будет взять на себя глава Верховной Рады Стефанчук, который, по его мнению, не представляет собой существенного изменения курса. При этом, в соответствии с Конституцией, в течение двух месяцев должны быть объявлены новые выборы.