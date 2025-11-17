Трамп поддержал законопроект о санкциях против стран-союзниц России

Американский лидер Дональд Трамп поделился планами по антироссийским санкциям. Президент США заявил о поддержке проекта Конгресса. Он свидетельствует о введении санкций в отношении стран-союзниц РФ. Так президент США сказал на встрече с журналистами перед вылетом во Флориду.
По его словам, санкции могут быть введены, в том числе, против Ирана. Американского лидера «устроило» предложение.
«Республиканцы вносят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции в отношении любой страны, которая ведет бизнес с Россией, они также могут включить туда Иран», — предупредил Дональд Трамп.
Американский лидер также резко отреагировал на сатирические высказывания телеведущего Сета Майерса. Дональд Трамп призвал уволить его. Он указал на «неизлечимую форму» заболевания у Сета Майерса.