Трамп выступил в поддержку законопроекта о санкциях против стран — партнёров РФ

Достижение договорённостей о проведении встречи на высшем уровне между Россией и США снизит значимость многих текущих политических и технических проблем. Таким образом в Кремле ответили на вопрос, не помешают ли наложенные на российских политиков санкции проведению встречи в Будапеште. Принципиальная договорённость между Вашингтоном и Москвой о месте и времени проведения саммита кардинально меняет расстановку приоритетов. После такого соглашения многие текущие сложности автоматически теряют свою остроту. Не исключено, что это коснётся и ограничений.