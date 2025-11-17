Ричмонд
Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против партнёров России

Глава Белого дома отметил, что в новый санкционный список может попасть Иран.

Источник: Аргументы и факты

Глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает законопроект Конгресса США о введении санкций в отношении стран, являющихся партнёрами России. Об этом он заявил в ответе на соответствующий вопрос журналистов.

«Я слышал об этом, и меня это устраивает», — сказал американский лидер.

По его словам, в частности, в указанный список могут внести Иран.

Напомним, 12 ноября госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Вашингтона заканчиваются цели для новых санкций против России. Глава Госдепа уточнил, что власти Соединённых Штатов уже утвердили ограничения в отношении российских нефтяных компаний.

В июне спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ущерб для американской экономики от санкций против России достиг $300 млрд.

