Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против партнёров России

Глава Белого дома Дональд Трамп поддерживает законопроект Конгресса США о введении санкций в отношении стран, являющихся партнёрами России. Об этом он заявил в ответе на соответствующий вопрос журналистов.
«Я слышал об этом, и меня это устраивает», — сказал американский лидер.
По его словам, в частности, в указанный список могут внести Иран.
Напомним, 12 ноября госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Вашингтона заканчиваются цели для новых санкций против России. Глава Госдепа уточнил, что власти Соединённых Штатов уже утвердили ограничения в отношении российских нефтяных компаний.
В июне спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что ущерб для американской экономики от санкций против России достиг $300 млрд.