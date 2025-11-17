Пушков: Нарцисс и демагог Барак Обама реально может оказаться в тюрьме

Ранее Мишель Обама выразила уверенность, что США пока не готовы выбрать женщину президентом. В беседе с актрисой Трейси Эллис Росс она напомнила о результатах последних выборов и подчеркнула, что не собирается участвовать в гонке. По её словам, общество до сих пор не приняло идею, что страной может руководить женщина.