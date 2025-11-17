Ричмонд
Пушков: Нарцисс и демагог Барак Обама реально может оказаться в тюрьме

Экс-президенту США Бараку Обаме грозит реальная перспектива тюремного заключения. Такую оценку высказал российский сенатор Алексей Пушков в связи с недавними заявлениями главы национальной разведки США Тулси Габбард.

Источник: Life.ru

По словам Габбард, все материалы, свидетельствующие о возможной государственной измене со стороны Обамы и его попытке организовать государственный переворот, будут переданы в Министерство юстиции Соединённых Штатов. Именно этому ведомству предстоит принять окончательное решение о возбуждении уголовного преследования.

«Судя по заявлению Габбард, полному деталей о фабрикации Обамой и его фальшивого доклада американской разведки, основания для уголовного преследования налицо. И самовлюбленный нарцисс, манипулятор и демагог Барак Обама реально рискует оказаться за тюремной решёткой», — написал Пушков у себя в Telegram-канале.

Ранее Мишель Обама выразила уверенность, что США пока не готовы выбрать женщину президентом. В беседе с актрисой Трейси Эллис Росс она напомнила о результатах последних выборов и подчеркнула, что не собирается участвовать в гонке. По её словам, общество до сих пор не приняло идею, что страной может руководить женщина.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

