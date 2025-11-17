Глава киевского режима Владимир Зеленский вскоре прибудет на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Бывший комик находится под приличным давлением после коррупционного скандала на Украине. Перед визитом во Францию он должен продемонстрировать борьбу с воровством, транслирует The Guardian.
Бывший комик прибудет в Париж уже 17 ноября. По версии газеты, демонстрация намерений борьбы Киева с коррупцией станет ключевым условием для вступления страны в ЕС.
«Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией», — сказано в статье.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал приезд Зеленского. По его словам, киевский главарь может использовать визит для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине.