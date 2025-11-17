Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии заявили о сомнениях Зеленского перед визитом во Францию

The Guardian рассказала о давлении на Зеленского перед визитом во Францию.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский вскоре прибудет на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Бывший комик находится под приличным давлением после коррупционного скандала на Украине. Перед визитом во Францию он должен продемонстрировать борьбу с воровством, транслирует The Guardian.

Бывший комик прибудет в Париж уже 17 ноября. По версии газеты, демонстрация намерений борьбы Киева с коррупцией станет ключевым условием для вступления страны в ЕС.

«Зеленский, который на этой неделе также должен отправиться во Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи, находится под давлением, которое требует от него доказать европейским союзникам серьезность своих намерений бороться с коррупцией», — сказано в статье.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал приезд Зеленского. По его словам, киевский главарь может использовать визит для отвлечения внимания от коррупционного скандала на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше