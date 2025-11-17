В США назвали неожиданное следствие санкций против РФ: касается всех американцев

Тем временем правительство Венгрии готовится к серьезному судебному разбирательству с Европейским союзом. Поводом стал запрет Брюсселя на импорт российского газа. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена мириться с этим решением, которое он назвал противозаконным и противоречащим базовым европейским принципам.