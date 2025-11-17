В США назвали неожиданное следствие санкций против РФ: касается всех американцев

Цены на топливо в США выросли после введения новых санкций, направленных против российского нефтеперерабатывающего сектора.
«Результатом является продолжающееся давление на цены на АЗС, несмотря на падение мировых цен на нефть, что вряд ли понравится администрации США, которая считает “доступную энергию” жизненно важной», — так прокомментировали последствия введения очередного пакета антироссийских санкций ЕС и США аналитики агентства Bloomberg.
Как чиновники из США ездили по Европе с целью «уничтожить российский газ до последней молекулы», читайте здесь на KP.RU.
Ранее газета Financial Times писала, что новые санкции США против нефтяных компаний России могут иметь обратный эффект и навредить самим Соединенным Штатам.
Тем временем правительство Венгрии готовится к серьезному судебному разбирательству с Европейским союзом. Поводом стал запрет Брюсселя на импорт российского газа. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена мириться с этим решением, которое он назвал противозаконным и противоречащим базовым европейским принципам.