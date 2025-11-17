Президент Чили определится во втором туре выборов

БУЭНОС-АЙРЕС/САНТЬЯГО, 17 ноя — РИА Новости. Президент Чили определится во втором туре, в него проходят кандидат от правящей коалиции Жанетт Хара и правый политик Хосе Антонио Каст, следует из итогов подсчета 82,97% голосов.
Хара набирает 26,71% голосов, ее соперник Каст — 24,12%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать больше 50% голосов. Второй тур намечен на 14 декабря.
Новому президенту Чили предстоит в первую очередь сосредоточиться на решении проблем с преступностью и миграцией.
«Я думаю, что самая острая проблема — это преступность. Я живу в Ньюньоа, и это всегда был очень тихий район, но теперь там много краж», — сказал РИА Новости 71-летний избиратель Хуан Ортега.
В сентябре 2025 года американская консалтинговая компания Gallup опубликовала результаты глобального опроса о восприятии ситуации с безопасностью в 144 странах. Согласно исследованию, 61% чилийцев сообщили, что не чувствуют себя в безопасности, гуляя вечером и ночью.