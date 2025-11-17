Трамп: жизни члена Палаты представителей США Тейлор Грин ничего не угрожает

Американский президент Дональд Трамп полагает, что жизни его бывшей сторонницы, члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ничего не угрожает. Об этом он заявил в беседе с журналистами.
«Я не думаю, что её жизнь находится в опасности. По правде сказать, я не думаю, что она кому-то нужна», — отметил глава Белого дома.
Ранее Грин обвинила Трампа в «агрессивной риторике» в свой адрес. По мнению члена Палаты представителей, слова президента увеличивают поток посланий с угрозами от её недоброжелателей. Кроме того, политик сообщила, что об опасности её предупреждают частные охранные структуры.
Напомним, ранее Трамп заявил, что не поддержит свою Грин на выборах в Конгресс США. Глава Белого дома назвал её «разглагольствующей сумасшедшей» в ответ на критику его политики.
16 ноября Грин выразила надежду, что они с Трампом наладят отношения. При этом она заявила, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.