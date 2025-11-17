Ричмонд
Трамп: жизни члена Палаты представителей США Тейлор Грин ничего не угрожает

Глава Белого дома считает, что желающих навредить Марджори Тейлор Грин нет.

Источник: Аргументы и факты

Американский президент Дональд Трамп полагает, что жизни его бывшей сторонницы, члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин ничего не угрожает. Об этом он заявил в беседе с журналистами.

«Я не думаю, что её жизнь находится в опасности. По правде сказать, я не думаю, что она кому-то нужна», — отметил глава Белого дома.

Ранее Грин обвинила Трампа в «агрессивной риторике» в свой адрес. По мнению члена Палаты представителей, слова президента увеличивают поток посланий с угрозами от её недоброжелателей. Кроме того, политик сообщила, что об опасности её предупреждают частные охранные структуры.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не поддержит свою Грин на выборах в Конгресс США. Глава Белого дома назвал её «разглагольствующей сумасшедшей» в ответ на критику его политики.

16 ноября Грин выразила надежду, что они с Трампом наладят отношения. При этом она заявила, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

