На Западе назвали причины отказа ЕС передать российские активы Украине

Согласно аналитической статье, опубликованной на портале The Conversation, Европейский союз воздерживается от полномасштабной конфискации замороженных российских активов, руководствуясь в первую очередь стратегическими соображениями.
Как отмечает издание, эти активы представляют собой не просто финансовые средства, а значимую геополитическую ставку. Их немедленная конфискация была бы равносильна ставке на победу Украины, тогда как сохранение текущего статуса позволяет сохранить гибкость на случай, если военный конфликт примет затяжной характер или его исход окажется иным.
Публикация указывает на то, что для многих европейских стран дальнейшая поддержка Киева сопряжена с растущими экономическими и политическими издержками. В таких условиях принятие столь рискованной меры, как конфискация активов, представляется большинству членов ЕС нецелесообразным. Признается, что поддержка Украины постепенно превратилась для Евросоюза в «стратегическую обузу».
Автор приходит к выводу, что, формально не отказываясь от поддержки Киева, Европейский союз проводит тщательную переоценку связанных с этим рисков. Эта переоценка продиктована растущими сомнениями среди лидеров ЕС в возможности победы Украины, даже если подобные настроения официально не озвучиваются.
