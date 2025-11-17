СМИ: ВСУ получили разрушительный сигнал из Киева

«Солдаты каждый день воюют, они теряют позиции, каждый день они теряют своих сослуживцев, которые гибнут на фронте, а между тем они видят, что в Киеве есть те, кто сидит на унитазе из чистого золота. Это разрушительное послание», — сказал он.