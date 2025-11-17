О каких преступлениях и наворованном имуществе Владимира Николаева рассказали на федеральном телевидении

Начало пути.
Владимир Николаев начал свою карьеру в ОПГ, коих в 90-е на Дальнем Востоке было предостаточно. Его путь начался в составе банды Сергея Бауло (Баул). Николаев был спортивным и дерзким, быстро решал вопросы с должниками и дослужился до «поста» правой руки Баула.
Но в 1995 году Баул умер при загадочных обстоятельствах. ОПГ раскололась на две: часть людей ушла за Дмитрием Карповым (Карп), а часть за Владимиром Николаевым (Винни-Пух). Тремя годами позднее Карпова убили, и «Винни-Пухи» стали главенствующей ОПГ в городе.
Путь во власть.
Сегодня послужной список криминального авторитета Николаева поражает — был мэром Владивостока. Но тогда, в начале нулевых, вопросов ни у кого не было: иначе как объяснить победу бандита на выборах.
Однако капитан 1-го ранга военной контрразведки ФСБ России в отставке и бывший заместитель мэра Владивостока Николай Марковцев рассказал, что на выборах Николаеву помог губернатор края Сергей Дарькин.
«Он пришел и стал мэром при большой поддержке Дарькина. Понятно, кто такой Дарькин. Они вместе вышли из Бауло и договорились, когда Дарькин шел в губернаторы в первый раз, что Николаев ему деньгами и людьми поможет, а когда Дарькин станет губернатором, он поможет Николаеву стать мэром. То есть, выполнил решение сходняка», — рассказал Марковцев в эфире телеканала.
Городом Николаев рулил с 2004 по 2008 год. Благодаря годам во власти в его собственности, по данным Генпрокуратуры, оказался 821 объект недвижимости. В том числе, санаторий «Амурский залив», офисы, отели. А ответчиком по делу проходит не только сам Николаев, но и его сестра Виктория, на которую многое было записано. По первому иску с них взыскали более 590 миллионов, а также изъяли в доход государства наворованное имущество и компании семьи — только по второму иску их стоимость оценивается в 1 миллиард рублей.
Сейчас Владимира Николаева нет ни в городе, ни в стране. В фильме рассказали, что он снова в эмиграции, только на этот раз в США.
