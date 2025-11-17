О каких преступлениях и наворованном имуществе Владимира Николаева рассказали на федеральном телевидении

Городом Николаев рулил с 2004 по 2008 год. Благодаря годам во власти в его собственности, по данным Генпрокуратуры, оказался 821 объект недвижимости. В том числе, санаторий «Амурский залив», офисы, отели. А ответчиком по делу проходит не только сам Николаев, но и его сестра Виктория, на которую многое было записано. По первому иску с них взыскали более 590 миллионов, а также изъяли в доход государства наворованное имущество и компании семьи — только по второму иску их стоимость оценивается в 1 миллиард рублей.