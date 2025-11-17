Ричмонд
Омичи претендуют на высокий пост в Казани

Омичи изъявляют желание заниматься вопросами самореализации казанской молодежи.

Источник: Reuters

В минувшую среду, 12 ноября 2025 года, завершился прием документов на конкурсный отбор на должность председателя Комитета по делам детей и молодежи исполкома города Казани. Озвучено, что заявки поступили в том числе из населенных пунктов, расположенных достаточно далеко от столицы Татарстана, в том числе из Омска.

Обозначено, что на первом этапе на управленческую должность претендует 207 человек. С омичами будут конкурировать жители Москвы, Московской области, Самары, Уфы, Владивостока, Пензы и некоторых других регионов, объявлено на официальном городском портале.

«Мы работаем над тем, чтобы отвечать запросам молодежи, создавать условия для ее профессиональной самореализации, интересного досуга и счастливой жизни. Заняться решением этих непростых, но очень интересных задач в составе команды Казани предстоит и новому руководителю комитета по делам детей и молодежи», — цитируют в публикации мэра города Ильсура Метшина, проясняющего задачи, которые стоят перед будущим руководителем.

Как уточняется, на открывающемся втором этапе отбора проводится «кадровая оценка потенциала кандидатов» — собеседования и очные встречи с ними, после чего прошедшие его представят экспертному совету стратегию своей будущей работы.