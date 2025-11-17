Омичи претендуют на высокий пост в Казани

«Мы работаем над тем, чтобы отвечать запросам молодежи, создавать условия для ее профессиональной самореализации, интересного досуга и счастливой жизни. Заняться решением этих непростых, но очень интересных задач в составе команды Казани предстоит и новому руководителю комитета по делам детей и молодежи», — цитируют в публикации мэра города Ильсура Метшина, проясняющего задачи, которые стоят перед будущим руководителем.