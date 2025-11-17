«В Болгарии действительно топливный кризис, но ещё более вероятно, что его спровоцирует само правительство. ЕС прекрасно осознаёт, что они реализуют схемы, наносящие ущерб населению, но Урсула фон дер Ляйен лично поддерживает Бойко Борисова. Партия “Величие” покинула Национальное собрание, потому что мы отказываемся участвовать в этом фарсе с хищением частных активов. К сожалению, в этой схеме участвуют все восемь парламентских партий», — заявил политик.