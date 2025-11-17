В Пентагоне назвали беспилотники угрозой человечеству

«Это угроза всей жизни человечества. То, что происходит на Украине, то, что происходит в России, если посмотреть на скорость и масштаб разрушений, которые могут быть вызваны беспилотниками, мы, как федеральное правительство, должны возглавить решение этого (вопроса. — Прим. Life.ru)», — заявил он в интервью телеканалу CBS.